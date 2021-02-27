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Автогол вратаря и феноменальная развязка - в обзоре матча "Колос" - "Рух" (видео)

Автогол вратаря и феноменальная развязка - в обзоре матча "Колос" - "Рух" (видео)
Обновлено 22:08 Сегодня Телеграф Фото: ФК ruhlviv

В субботу, 27 февраля, "Колос" в рамках матча 16-го тура УПЛ сезона 2020/21 принимал "Рух". Встреча, проходившая в Ковалевке на стадионе "Колос", завершилась со счетом 1:2 в пользу львовян. Победный гол был забит на 96-й минуте игры.

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Хозяева вышли вперед на 34-й минуте после автогола Романа Мысака - вратарь львовян пропустил обидный мяч после подачи с углового. А в самом дебюте второго тайма "Рух" отыгрался. На 48-й минуте форвард гостей Даниил Кондраков оказался в нужном месте в нужное время и удачно подставил ногу во время неразберихи в чужой штрафной. Под занавес поединка хавбек "Руха" Марьян Мысак сбил соперника в своей штрафной и арбитр назначил пенальти, который не реализовал Виталий Гавриш. Марьян за свою выходку получил вторую желтую карточку и покинул поле. Через несколько минут второе предупреждение получил полузащитник "Колоса" Денис Костышин, и обе команды доигрывали поединок вдесятером. Эмоциональная развязка наступила на шестой компенсированной минуте. Форвард гостей Николай Кухаревич рискнул пробить издали и не прогадал - Волынец не выручил

Этот результат оставил "Колос" (22 очка) на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата Украины, "Рух" (13 очков) - 11-й. В следующем туре "Хлеборобы" сыграют в гостях с "Ингульцом" (07.03.2021), а львовяне примут "Десну" (06.03.2021).

"Телеграф" напоминает, что в субботних поединках 16-го тура УПЛ "Ворскла" переиграла "Александрию", а "Днепр-1" потерял очки в игре с "Мариуполем". С расписание остальных игр 16-го тура можно ознакомиться у нас на сайте.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, УПЛ, ФК Рух, ФК Колос.
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