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"Динамо" проведет домашний матч с "Минаем" в Ужгороде

"Динамо" проведет домашний матч с "Минаем" в Ужгороде
Обновлено 15:17 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

Матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 "Динамо" - "Минай" пройдет не в Киеве, а на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги. 

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Отметим, поединок первого круга между командами состоялся в Киеве (0:4). Тогда закарпатская команда пошла на встречу столичному коллективу, который проводил еврокубковую дуэль с "Гентом".

Матч "Динамо" - "Минай" состоится 7 марта, начало - в 14:00 по киевскому времени. 

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" после победы над "Львовом" подходит к игре в качестве лидера чемпионата Украины. "Минай", в свою очередь, добыл три очка в игре с "Олимпиком", что подняло команду с последнего места.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, УПЛ, ФК Минай.
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