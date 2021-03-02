"Динамо" проведет домашний матч с "Минаем" в Ужгороде

Матч 17-го тура чемпионата Украины по футболу сезона 2020/21 "Динамо" - "Минай" пройдет не в Киеве, а на стадионе "Авангард" в Ужгороде. Об этом сообщает официальный сайт Украинской премьер-лиги.

Отметим, поединок первого круга между командами состоялся в Киеве (0:4). Тогда закарпатская команда пошла на встречу столичному коллективу, который проводил еврокубковую дуэль с "Гентом".

Матч "Динамо" - "Минай" состоится 7 марта, начало - в 14:00 по киевскому времени.

"Телеграф" напоминает, что "Динамо" после победы над "Львовом" подходит к игре в качестве лидера чемпионата Украины. "Минай", в свою очередь, добыл три очка в игре с "Олимпиком", что подняло команду с последнего места.