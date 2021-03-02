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"Днепр-1" - "Александрия": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины

"Днепр-1" - "Александрия": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины
Обновлено 15:37 Сегодня Телеграф Фото: ФК Днепр-1

В среду, 3 марта, "Днепр-1" в рамках матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу принимает "Александрию". Встреча пройдет на "Днепр-Арене", начало поединка - в 19:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

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Прямая видео трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины-2021 "Днепр-1" - "Александрия" от footballhub:

Отметим, "Днепр-1" в 2021 году серьезно добавил. Команда Игора Йовичевича за три матча в УПЛ в новом году одержала две победы, а в последнем поединке днепряне упустили победу над "Мариуполем". "Александрия", в свою очередь, ударно стартовала в 2021 голу, но в последней игре проиграла "Ворскле".

Отметим, что уже 8 марта команды встретятся между собой в рамках матча 17-го тура УПЛ. В первом круге чемпионата Украины подопечные Владимира Шарана уничтожили "Днепр-1" со счетом 4:1.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Футбол, ФК Александрия, Кубок Украины, ФК Днепр-1.
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