"Днепр-1" - "Александрия": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины

В среду, 3 марта, "Днепр-1" в рамках матча 1/4 финала Кубка Украины по футболу принимает "Александрию". Встреча пройдет на "Днепр-Арене", начало поединка - в 19:00 по киевскому времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая видео трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины-2021 "Днепр-1" - "Александрия" от footballhub:

Отметим, "Днепр-1" в 2021 году серьезно добавил. Команда Игора Йовичевича за три матча в УПЛ в новом году одержала две победы, а в последнем поединке днепряне упустили победу над "Мариуполем". "Александрия", в свою очередь, ударно стартовала в 2021 голу, но в последней игре проиграла "Ворскле".

Отметим, что уже 8 марта команды встретятся между собой в рамках матча 17-го тура УПЛ. В первом круге чемпионата Украины подопечные Владимира Шарана уничтожили "Днепр-1" со счетом 4:1.