"Динамо" - "Колос": видео онлайн-трансляция четвертьфинала Кубка Украины

В среду, 3 марта, "Динамо" в рамках четвертьфинального матча Кубка Украины-2021 примет "Колос". Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", начало игры - в 17:00 по местному времени. В плеере ниже будет доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая видео трансляция матча 1/4 финала Кубка Украины-2021 "Динамо" - "Колос" от footballhub:

Отметим, киевляне подходят ко встрече в хорошем настроении, ведь "Динамо" в последнем матче добыло победу, которая позволила столичной команде оторваться от "Шахтера" в турнирной таблице УПЛ. "Колос", в свою очередь, проиграл, пожалуй, самый невероятный матч чемпионата Украины сезона 2020/21.

"Телеграф" напоминает, что "Колос" в декабре 2020 года отобрал очки у "Динамо" в матче УПЛ. Команда из Ковалевки в 2021 году вновь показала свое умение отбирать очки у лидеров, сыграв вничью с "Шахтером".