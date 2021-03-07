"Колос" после "боя" с "Динамо" не сумел справиться с "Ингульцом" (видео)

В воскресенье, 7 марта, "Колос" в рамках матча 17-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 проводил выездной поединок против "Ингульца". Встреча состоялась на стадионе "Звезда" в Кропивницком и завершилась со счетом 0:0.

Команды провели поединок практически без моментов, и без голов.

Этот результат поднял "Ингулец" (13 очков) на 12-е место в турнирной таблице УПЛ, "Колос" (23 очка) разместился на шестой позиции. В следующем туре "Красно-желтые" сыграют в гостях с "Минаем" (13.03.2021), а "Хлеборобы" проведут выездную встречу с "Мариуполем" (14.03.2021).

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

"Телеграф" напоминает, что в 16-м туре УПЛ "Колос" в невероятном матче проиграл "Руху", а "Ингулец" сыграл вничью с "Ворсклой".

Ранее "Телеграф"сообщал, что "Колос" едва не выбил "Динамо" из Кубка Украины.