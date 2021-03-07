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"Колос" после "боя" с "Динамо" не сумел справиться с "Ингульцом" (видео)

"Колос" после "боя" с "Динамо" не сумел справиться с "Ингульцом" (видео)
Обновлено 21:20 Сегодня Телеграф Фото: Инстаграм

В воскресенье, 7 марта, "Колос" в рамках матча 17-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 проводил выездной поединок против "Ингульца". Встреча состоялась на стадионе "Звезда" в Кропивницком и завершилась со счетом 0:0.

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Команды провели поединок практически без моментов, и без голов. 

Этот результат поднял "Ингулец" (13 очков) на 12-е место в турнирной таблице УПЛ, "Колос" (23 очка) разместился на шестой позиции. В следующем туре "Красно-желтые" сыграют в гостях с "Минаем" (13.03.2021), а "Хлеборобы" проведут выездную встречу с "Мариуполем" (14.03.2021).

Лучшие моменты 1-го тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

"Телеграф" напоминает, что в 16-м туре УПЛ "Колос" в невероятном матче проиграл "Руху", а "Ингулец" сыграл вничью с "Ворсклой".

Ранее "Телеграф"сообщал, что "Колос" едва не выбил "Динамо" из Кубка Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 437

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Футбол, УПЛ, ФК Колос, ФК Ингулец.
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