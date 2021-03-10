"Рома" - "Шахтер": видео онлайн-трансляция пресс-конференции Каштру

В среду, 10 марта, главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру ответит на вопросы журналистов перед первым матчем 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 c "Ромой".

Португальский специалист вместе с защитником "Горняков" Исмаили поучаствует в предматчевом мероприятии, которое начнется в 18:20 по киевскому времени. А еще через 40 минут дончане проведут тренировку на "Стадио Олимпико" в Риме.

Видео онлайн-трансляция пресс-конференции Луиша Каштру и Исмаили перед гостевым матчем с "Ромой":

Ранее "Телеграф" сообщал, где и когда смотреть матч "Рома" - "Шахтер" в Украине, а также рассказывал о букмекерских раскладах перед игрой. Отметим, Луиш Каштру взял в Италию 23 футболистов.

"Телеграф" напоминает, что "Рома" перед дончанами добыла минимальную победу в Серии А.