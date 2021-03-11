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Кошмар для "Динамо": "Вильярреал" удвоил преимущество (видео)

Кошмар для "Динамо": "Вильярреал" удвоил преимущество (видео)
Обновлено 21:19 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер VillarrealCF

В четверг, 11 марта, "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" принимает "Вильярреал". В начале второго тайма гости забили свой второй мяч.

"Динамо" - "Вильярреал": онлайн видео голов

На 52-й минуте встречи очередной стандарт у ворот "Динамо" привел к голу. После розыгрыша штрафного игрок "Желтой субмарины" исполнил навес с левого фланга, а Жерар Морено мощно головой пробил в створ ворот. Бушан потащил, но отбил перед собой, а Рауль Альбиоль легко добил круглого в пустые ворота.

Видео гола Рауля Альбиоля:

Ранее "Телеграф" показывал, как "Вильярреал" открыл счет в киевском матче.

"Телеграф"напоминает, что состав "Вильярреала" намного дороже состава "Динамо". Ранее команды встречались дважды в еврокубках.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 471

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ФК Динамо (Киев), Лига Европы, ФК Вильярреал, Футбол.
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