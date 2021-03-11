Кошмар для "Динамо": "Вильярреал" удвоил преимущество (видео)

В четверг, 11 марта, "Динамо" в Киеве на НСК "Олимпийский" принимает "Вильярреал". В начале второго тайма гости забили свой второй мяч.

На 52-й минуте встречи очередной стандарт у ворот "Динамо" привел к голу. После розыгрыша штрафного игрок "Желтой субмарины" исполнил навес с левого фланга, а Жерар Морено мощно головой пробил в створ ворот. Бушан потащил, но отбил перед собой, а Рауль Альбиоль легко добил круглого в пустые ворота.

Видео гола Рауля Альбиоля:

Ранее "Телеграф" показывал, как "Вильярреал" открыл счет в киевском матче.

"Телеграф"напоминает, что состав "Вильярреала" намного дороже состава "Динамо". Ранее команды встречались дважды в еврокубках.