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В Лиге Европы вратарь сделал ассист через все поле (видео)

В Лиге Европы вратарь сделал ассист через все поле (видео)
Обновлено 12:06 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер granadacdef

В четверг, 11 марта, "Гранада" обыграла "Мольде" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы сезона 2020/21. Открыть счет помог своей команде вратарь Руй Силва, оформивший голевую передачу через все поле.

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На 26-й минуте поединка 27-летний страж ворот, находясь с права от своей штрафной, выбил мяч подальше, а в итоге оформил голевую передачу на возрастного форварда Хорхе Молину, который легко переправил мяч в ворота гостей, выйдя один на один с вратарем. А на 75-й минуте еще один "ветеран" футбола - 35-летний Роберто Сольдадо удвоил преимущество хозяев, установив окончательный счет в игре.

Видеообзор матча "Гранада" - "Мольде":

Ответная игра между командами состоится 18 марта.

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах всех матчей Лиги Европы за 11 марта, в частности, в четверг "Динамо" проиграло "Вильярреалу", а "Шахтер" был бит "Ромой".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 90

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Лига Европы, Футбол, ФК Гранада, ФК Мольде.
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