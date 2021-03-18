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Четверг, 18.03.2021
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Коронавирус ударил по "Шахтеру" перед матчем с "Ромой"

Коронавирус ударил по "Шахтеру" перед матчем с "Ромой"
Обновлено 13:18 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Накануне ответного матча с "Ромой" в 1/8 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 "Шахтер" прошел обязательное тестирование на COVID-19. Об этом сообщает пресс-служба донецкой команды в twitter.

"Шахтер" - "Рома": онлайн матча

Сообщается, что результат теста защитника "Горняков" Виктора Корниенко оказался положительным, у остальных игроков "Шахтера" тест показал отрицательный результат. Таким образом, Корниенко не поможет команде в ближайших матчах.

Игра "Шахтер" - "Рома" состоится в четверг, 18 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало поединка - в 19:55 по местному времени. Ранее власти столицы приняли решение о недопуске зрителей на трибуны.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Шахтер" - "Рома" в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о букмекерских котировках на этот поединок.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Шахтер, Футбол, Коронавирус, Covid-19.
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