Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 25 марта

В четверг, 25 марта, состоятся очередные матчи квалификации на ЧМ-2022, в частности, в центральном противостоянии игрового дня сойдутся сборные Германии и Исландии. С расписание поединков можно ознакомиться ниже.

Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 25 марта:

19:00 Болгария - Швейцария - Футбол 2

19:00 Израиль - Дания - Футбол 1

21:45 Англия - Сан-Марино

21:45 Андорра - Албания

21:45 Венгрия - Польша

21:45 Германия - Исландия - Футбол 2

21:45 Испания - Греция - Футбол 1

21:45 Италия - Северная Ирландия - Футбол 3

21:45 Лихтенштейн - Армения

21:45 Молдова - Фарерские острова

21:45 Румыния - Северная Македония

21:45 Швеция - Грузия

21:45 Шотландия - Австрия

Кроме того, за ходом самых интересных противостояний в прямом эфире можно наблюдать не сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах матчей отбора на ЧМ-2022 за 24 марта, в частности, во вторник сборная Украины стартовала в квалификационном турнире.