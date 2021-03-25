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Четверг, 25.03.2021
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Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта
Отбор на ЧМ-2022: результаты матчей 24 марта
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Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 25 марта

Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 25 марта
Обновлено 10:26 Сегодня Телеграф Фото: Twitter dfb_team_en

В четверг, 25 марта, состоятся очередные матчи квалификации на ЧМ-2022, в частности, в центральном противостоянии игрового дня сойдутся сборные Германии и Исландии. С расписание поединков можно ознакомиться ниже.

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Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 25 марта:

  • 19:00 Болгария - Швейцария - Футбол 2
  • 19:00 Израиль - Дания - Футбол 1
  • 21:45 Англия - Сан-Марино
  • 21:45 Андорра - Албания
  • 21:45 Венгрия - Польша
  • 21:45 Германия - Исландия - Футбол 2
  • 21:45 Испания - Греция - Футбол 1
  • 21:45 Италия - Северная Ирландия - Футбол 3
  • 21:45 Лихтенштейн - Армения
  • 21:45 Молдова - Фарерские острова
  • 21:45 Румыния - Северная Македония
  • 21:45 Швеция - Грузия
  • 21:45 Шотландия - Австрия

Кроме того, за ходом самых интересных противостояний в прямом эфире можно наблюдать не сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

Ранее "Телеграф" сообщал о результатах матчей отбора на ЧМ-2022 за 24 марта, в частности, во вторник сборная Украины стартовала в квалификационном турнире

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 111

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Футбол, Отбор на ЧМ-2022.
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