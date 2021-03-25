Отбор на ЧМ-2022: где и когда смотреть матчи 25 марта

В четверг, 25 марта, состоятся очередные матчи квалификации на ЧМ-2022, в частности, в центральном противостоянии игрового дня сойдутся сборные Германии и Исландии. С расписание поединков можно ознакомиться ниже.
Расписание трансляций матчей отбора на ЧМ-2022 25 марта:
Кроме того, за ходом самых интересных противостояний в прямом эфире можно наблюдать не сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).
Ранее "Телеграф" сообщал о результатах матчей отбора на ЧМ-2022 за 24 марта, в частности, во вторник сборная Украины стартовала в квалификационном турнире.