"Динамо" разгромило своих тезок из Бухареста (видео)

В субботу, 27 марта, киевское "Динамо" в рамках товарищеского матча принимало "Динамо" (Бухарест). Встреча, проходившая в столице Украины на стадионе имени Лобановского, завершилась победой хозяев со счетом 3:0 в пользу хозяев.

На 22-й минуте встречи киевляне вышли вперед усилиями Клейтона, который замкнул блестящую атаку "Бело-синих". Удвоить преимущество вице-чемпионы Украины сумели спустя 19 минут, когда Богдан Леднев поразил ворота гостей ударом с линии штрафной. А в компенсированное время Даниил Хондак головой переправил мяч в чужие ворота, огорчив кипера румынской команды.

Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" боятся и уважают Мирчу Луческу, что видно по дисциплине игроков. Также стало известно, что "Бело-синие" финансово простимулировали ФК "Львов", который недавно сенсационно обыграл "Шахтер".