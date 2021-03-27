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"Динамо" разгромило своих тезок из Бухареста (видео)

"Динамо" разгромило своих тезок из Бухареста (видео)
Обновлено 19:22 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В субботу, 27 марта, киевское "Динамо" в рамках товарищеского матча принимало "Динамо" (Бухарест). Встреча, проходившая в столице Украины на стадионе имени Лобановского, завершилась победой хозяев со счетом 3:0 в пользу хозяев.

"Динамо" (Киев) - "Динамо": видео матча

На 22-й минуте встречи киевляне вышли вперед усилиями Клейтона, который замкнул блестящую атаку "Бело-синих". Удвоить преимущество вице-чемпионы Украины  сумели  спустя 19 минут, когда Богдан Леднев поразил ворота гостей ударом с линии штрафной. А в компенсированное время Даниил Хондак головой переправил мяч в чужие ворота, огорчив кипера румынской команды.

Ранее сообщалось, что футболисты "Динамо" боятся и уважают Мирчу Луческу, что видно по дисциплине игроков. Также стало известно, что "Бело-синие" финансово  простимулировали ФК "Львов", который недавно сенсационно обыграл "Шахтер".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Динамо (Бухарест).
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