"Динамо" (Киев) - "Динамо" (Бухарест): онлайн-трансляция матча (видео)

В период международной паузы "Динамо" 27 марта на стадионе имени Валерия Лобановского проведет товарищеский матч со своими коллегами из Бухареста. Встреча между командами начнется в 17:00 по киевскому времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая видео онлайн-трансляция матча "Динамо" (Киев) - "Динамо" (Бухарест):

Естественно тренеры обеих команд не смогут рассчитывать на сборников, которые сейчас находятся в расположении национальных команд.

Состав киевского Динамо на игру:

"Телеграф" напоминает, что в воскресенье, 28 марта, сборная Украины сыграет с Финляндией в отборочном поединке на ЧМ-2022. За ходом этой встречи можно наблюдать по ТВ в прямом эфире в Украине, а также у нас на сайте. Примечательно, что букмекеры впервые за долгое время считают команду Шевченко фаворитом матча.