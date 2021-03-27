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"Динамо" (Киев) - "Динамо" (Бухарест): онлайн-трансляция матча (видео)

"Динамо" (Киев) - "Динамо" (Бухарест): онлайн-трансляция матча (видео)
Обновлено 16:56 Сегодня Телеграф Фото: ФК Динамо (Киев)

В период международной паузы "Динамо" 27 марта на стадионе имени Валерия Лобановского проведет товарищеский матч со своими коллегами из Бухареста. Встреча между командами начнется в 17:00 по киевскому времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция поединка.

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Прямая видео онлайн-трансляция матча "Динамо" (Киев) - "Динамо" (Бухарест):

Естественно тренеры обеих команд не смогут рассчитывать на сборников, которые сейчас находятся в расположении национальных команд.

Состав киевского Динамо на игру:

"Телеграф" напоминает, что в воскресенье, 28 марта, сборная Украины сыграет с Финляндией в отборочном поединке на ЧМ-2022. За ходом этой встречи можно наблюдать по ТВ в прямом эфире в Украине, а также у нас на сайте. Примечательно, что букмекеры впервые за долгое время считают команду Шевченко фаворитом матча

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 634

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ФК Динамо (Киев), Футбол, ФК Динамо (Бухарест).
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