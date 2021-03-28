Сборная Украины пока не теряла очки в матчах с Финляндией: статистика встреч (видео)

В воскресенье, 28 марта, сборная Украины проведет свой второй матч в отборе на чемпионат мира по футболу-2022. Противостоять "Желто-синим" будет команда Финляндии. "Телеграф" предлагает вашему вниманию статистику очных встреч между командами.

Всего Украина и Финляндия провели две игры. Оба матча были сыграны в прошлом отборочном цикле ЧМ. Дома украинцы добыли победу со счетом 1:0, а в гостях "Желто-синие" вновь обыграли финном со счетом 1:2. К слову, букмекеры считают, что подопечные Андрея Шевченко имеют шикарные шансы победить и в третий раз.

Матч Украина - Финляндия пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи - в 21:45 по местному времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где следить за игрой в режиме-онлайн.

Напомним, Шевченко уже определился с составом на игру с финнами.