Украина - Финляндия: Шевченко убрал из состава пятерых футболистов

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко огласил финальную заявку на матч второго тура группового раунда отбора на чемпионат мира по футболу-2022 против Финляндии. "Шева" убрал из состава сразу пятерых исполнителей, которые находятся в расположении национальной команды.

Точно отдыхать во время матча будут Владимир Шепелев и Александр Тымчик, которые 27 марта сыграли в товарищеском поединке двух "Динамо", а также вратари Дмитрий Резник, Андрей Лунин и нападающий Артем Довбик.

Вратари: Андрей Пятов, Георгий Бущан, Анатолий Трубин

Защитники: Эдуард Соболь, Илья Забарный, Сергей Кривцов, Александр Сирота, Ефим Конопля, Богдан Михайличенко, Виталий Миколенко, Александр Караваев, Николай Матвиенко.

Полузащитники: Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Руслан Малиновский, Евгений Коноплянка, Марлос, Александр Зубков, Александр Зинченко, Евгений Макаренко, Виктор Коваленко.

Нападающие: Роман Яремчук, Жуниор Мораес.

Напомним, матч Украина - Финляндия состоится в воскресенье, 28 марта, в Киеве на НСК "Олимпийский", начало встречи - в 21:45 по местному времени. "Телеграф" рассказывал, где посмотреть этот поединок в прямом эфире в Украине, а также о прогнозах букмекеров на игру.

Ранее "Телеграф" сообщал, что гол Роналду в отборе на ЧМ-2022 был не засчитан из-за судейской ошибки и отсутствия VAR.