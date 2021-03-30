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Мораес после дебютного гола за сборную обратился к болельщикам на украинском (видео)

Мораес после дебютного гола за сборную обратился к болельщикам на украинском (видео)
Обновлено 14:41 Сегодня Телеграф Фото: Instagram jrmoraes10

Нападающий "Шахтера" и сборной Украины Жуниор Мораес забил гол в матче второго тура отборочного раунда на ЧМ-2022 против команды Финляндии (1:1). После этого украинский бразилец опубликовал пост в Instagram, где украинском языке поведал о дальнейших целях в национальной команде.

"Я рад иметь возможность представлять страну и забить свой первый гол в составе сборной, мы продолжаем вместе и стойко смотрим на наши цели! Благодарю Бога за все", - написал Мораес на своей страничке в соцсети, прикрепив несколько снимков с игры с финнами.

Видео гола Мораеса в ворота Финляндии:

В составе сборной Украины 33-летний Мораес провел 10 матчей, в которых забил один гол.

"Телеграф" напоминает, что сборная Украины уже в среду, 31 марта, проведет игру отбора на ЧМ-2022 против команды Казахстана. Следить за этим поединком можно по ТВ, а также у нас на сайте. Ранее букмекеры порадовали украинских болельщиков прогнозом на эту встречу.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Сборная Украины, Футбол, Сборная Финляндии, Жуниор Мораес, Отбор на ЧМ-2022.
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