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"Реал" - "Ливерпуль": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

"Реал" - "Ливерпуль": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Обновлено 09:56 Сегодня Телеграф Фото: Twitter realmadrid

Во вторник, 6 апреля, "Реал" в рамках первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 примет "Ливерпуль". Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Альфредо Ди Стефано" и начнется в 22:00 по киевскому времени.

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В прямом эфире в Украине матч "Реал" - "Ливерпуль" покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, за игрой в режиме реального времени можно будет наблюдать на онлайн сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). Со всем четвертьфиналистами Лиги чемпионов можно ознакомиться по ссылке.

"Телеграф" напоминает, что "Красные" и "Сливочные" пересекались в киевском финале Лиги чемпионов сезона 2017/18. Тогда со счетом 3:1 победу отпраздновал испанский коллектив

Ранее "Телеграф" сообщал, что накануне "Реал" не без труда обыграл "Эйбар", а "Ливерпуль" уничтожил на выезде "Арсенал".

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол.
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