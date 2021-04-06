"Ман Сити" - "Боруссия" Д: где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

Во вторник, 6 апреля, в Лиге чемпионов стартует четвертьфинальная стадия, в частности, в Манчестер на стадионе "Сити оф Манчестер" местный "Сити" примет дортмундскую "Боруссию". Встреча начнется в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру "Ман Сити" - "Боруссия" Д покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, за ходом поединка в режиме-онлайн можно следить на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.).

Отметим, победитель этой пары сразиться в полуфинале ЛЧ с победителем противостояния "Бавария" - ПСЖ.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Манчестер Сити" накануне разобрался с прямым конкурентом в АПЛ. "Боруссия", в свою очередь неожиданно проиграла "Айнтрахту" Ф со счетом 1:2.

Параллельно игре в Манчестере состоится еще один четвертьфинал Лиги чемпионов - "Реал" - "Ливерпуль".