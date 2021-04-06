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"Реал" из-за коронавируса потерял защитника, игрок тренировался вместе с командой перед матчем с "Ливерпулем"

"Реал" из-за коронавируса потерял защитника, игрок тренировался вместе с командой перед матчем с "Ливерпулем"
16:01 Сегодня Телеграф Фото: Instagram raphaelvarane

"Реал" накануне первого матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 c "Ливерпулем" потерял второго основного центрального защитника. Об этом сообщает пресс-служба мадридской команды. 

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По информации источника, положительный тест на COVID-19 сдал защитник Рафаэль Варан. Тест был проведен утром 6 апреля в день игры "Сливочных" с "Ливерпулем". Примечательно, что французский центрбек еще вчера тренировался с командой, что видно из сторис футболиста в Instagram.

Рафаэль Варан на тренировке Реала

"Телеграф" напоминает, что накануне поединка с "Ливерпулем" травму получил капитан и бессменный лидер "Реала" Серхио Рамос. К слову, это не помешало "Сливочным" обыграть "Эйбар" в Примере.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть матч "Реал" - "Ливерпуль" в прямом эфире в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол, Рафаэль Варан, COVID-19 Коронавирус.
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