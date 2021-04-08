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"Реал" - "Барселона": где и когда смотреть последнее в сезоне Эль-Класико

"Реал" - "Барселона": где и когда смотреть последнее в сезоне Эль-Класико
Обновлено 20:22 Сегодня Телеграф Фото: Twitter FCBarcelona

В субботу, 10 апреля, "Реал" в рамках центрального матча 30-го тура чемпионата Испании 2020/21 примет "Барселону". Встреча состоится в Мадриде на стадионе "Альфредо ди Стефано", начало поединка в 22:00 по киевскому времени. В текущем сезоне этот "Эль-Класико" станет вторым и последним. 

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В прямом эфире в Украине матч "Реал" - "Барселона" покажет онлайн-сервис megogo (требуется подписка, стоимость пробной подписки - 1 грн.).

"Телеграф" напоминает, что "Реал" (63 очка) и "Барселона" (65 очков) борются за чемпионство в Испании. На данный момент в турнирной таблице лидирует "Атлетико" (66 очков). "Реал" в последнем матче на внутренней арене обыграл "Эйбар", а "Барселона" благодаря голу на последней минует переиграла "Вальядолид".

"Королевский клуб", в отличие от каталонцев, выступает в Лиге чемпионов. На неделе мадридцы обыграли "Ливерпуль", однако оставили немало сил для этого

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, ФК Барселона, Футбол, Ла Лига.
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