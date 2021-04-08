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"Как мячи раздает": в России жалеют, что Зинченко не принял гражданство РФ

"Как мячи раздает": в России жалеют, что Зинченко не принял гражданство РФ
20:54 Сегодня Телеграф Фото: Instagram zinchenko_96

Российский комментатор Геннадий Орлов пофантазировал на тему украинского футболиста Александра Зинченко в форме сборной России. По словам Орлова, если бы Зинченко принял российское гражданство, то оказался бы в питерском "Зените", где сейчас выступает Ярослав Ракицкий.

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"Я лично его спрашивал о гражданстве, и он сказал: "Не могу я брать российское гражданство. Родители и прочее… Ну не могу", - цитирует Орлова "Чемпионат".

Также Орлов оценил футбольный талант Александра, который в столь юном возрасте стал капитаном сборной Украины, а также выступает в одной из лучших команд мира.

"В сборной Украины он играет на позиции опорного полузащитника. И как играет, как мячи раздает! Потрясающе! Так остро он действует. Вот его передачи вперед. То есть он ведет игру", - добавил Орлов.

Отметим, перед "Манчестер Сити" Зинченко успел поиграть за российскую "Уфу".

"Телеграф" напоминает, что в марте Зинченко стал самым молодым капитаном в истории сборной Украины.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Зенит, Футбол, Александр Зинченко, Геннадий Орлов.
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