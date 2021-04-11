"Заря" - "Ингулец": онлайн-трансляция матча (видео)

В воскресенье, 11 апреля, "Заря" в рамках матча 21-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимает "Ингулец". Встреча пройдет в Кропивницком и начнется в 14:00 по киевскому времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция поединка.

Прямая видеотрансляция матча "Заря" - "Ингулец" от Football Hub :

Команды подходят к очному противостоянию в разном настроении. Луганчане борются за третье место в чемпионате Украины, а "Ингулец" пытается сохранить прописку в высшем дивизионе. "Заря" в 20-м туре расправилась с "Рухом", а "Ингулец" в сумасшедшем поединке проиграл "Мариуполю".

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 21-м туре УПЛ украинский футболист забил шикарный гол пяткой.