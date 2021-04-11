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Экс-футболист "Шахтера" помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Тоттенхэм" (видео)

Экс-футболист "Шахтера" помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Тоттенхэм" (видео)
Обновлено 20:28 Сегодня Телеграф Фото: Twitter manutd

В воскресенье, 11 апреля, "Тоттенхэм" в центральном мачте 31-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

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Несмотря на поражение, поединок складывался для "Шпор" неплохо. В концовке первого тайма Сон Хын Мин после передачи Лукаса Моуры вывел свою команду вперед. Манкунианцы ответили на это тремя голами во втором тайме. Сначала бывший игрок "Шахтера" Фред оказался первым на добивании. Затем Эдинсон Кавани головой замкнул навес с права. Еще один гол записал на свой счет Мэйсон Гринвуд.

Видео гол Сон Хын Мина:

Видео гола Фреда:

Видео гола Кавани:

Видео гола Гринвуда:

Полный видеообзор поединка в хорошем качестве будет доступен здесь позднее.

Это поражение оставило "Тоттенхэм" (49 очков) на седьмом месте в турнирной таблице АПЛ, "Ман Юнайтед" (63 очка) - второй. В следующем туре "Шпоры" проведут выездной поединок с "Эвертоном" (16.04.2021), а "Красные Дьяволы" примут "Бернли" (18.04.2021).

Ранее "Телеграф" сообщал, что в 31-м туре чемпионата Англии "Ман Сити" сенсационно проиграл "Лидсу", играя в большинстве.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол, АПЛ.
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