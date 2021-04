Экс-футболист "Шахтера" помог "Манчестер Юнайтед" обыграть "Тоттенхэм" (видео)

В воскресенье, 11 апреля, "Тоттенхэм" в центральном мачте 31-го тура чемпионата Англии сезона 2020/21 принимал "Манчестер Юнайтед". Встреча, проходившая в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилась со счетом 1:3 в пользу гостей.

Несмотря на поражение, поединок складывался для "Шпор" неплохо. В концовке первого тайма Сон Хын Мин после передачи Лукаса Моуры вывел свою команду вперед. Манкунианцы ответили на это тремя голами во втором тайме. Сначала бывший игрок "Шахтера" Фред оказался первым на добивании. Затем Эдинсон Кавани головой замкнул навес с права. Еще один гол записал на свой счет Мэйсон Гринвуд.

