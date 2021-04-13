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"Ливерпуль" - "Реал": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов

"Ливерпуль" - "Реал": где и когда смотреть четвертьфинал Лиги чемпионов
Обновлено 17:45 Сегодня Телеграф Фото: Twitter realmadrid

В среду, 14 апреля, "Ливерпуль" в рамках ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов сезона 2020/21 принимает "Реал". Встреча состоится на стадионе "Энфилд", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

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В Украине матч "Ливерпуль" - "Реал" в прямом эфире покажет телеканал "Футбол 2". Также за игрой можно следить на онлайн-сервсисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). 

"Телеграф" напоминает, что в первом матче, который состоялся в Мадриде, "Реал" добыл уверенную победу с разницей в два мяча. Отметим, победитель этой пары в 1/2 финала ЛЧ сыграет с победителем дуэли  "Порту" - "Челси". В первом поединке лондонцы добыли победу с разницей в два мяча.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Реал" перед ответной игрой с "Ливерпулем" переиграл "Барселону" в Эль-Класико.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Реал, Лига Чемпионов, ФК Ливерпуль, Футбол.
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