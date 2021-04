Известный футбольный рефери женился на своей коллеге

Известный футбольный рефери Ховард Уэбб женился на немецкой коллеге Бибиане Штайнхаус. Об этом сообщает Daily Mail.

По информации источника, свадьба прошла тайно и даже без свидетелей из-за пандемии коронавируса. К слову, молодожены обошлись и без медового месяца.

Former Premier League referee Howard Webb ties the knot with German official Bibiana Steinhausormer https://t.co/D3IrV8dMJO

— MailOnline Sport (@MailSport) April 13, 2021