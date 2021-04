В Иране трансляция матча АПЛ прерывалась более 100 раз из-за ножек девушки-арбитра

Государственный телеканал Ирана более сотни раз прерывал трансляцию матча 31-го тура Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". Все дело в том, что боковой рефери Сиан Мэсси работала на "бровке" в шортах. Об этом сообщает dailymail.

Девушка-арбитр работала на игре в шортах до колена, и это очень не понравилось иранским цензорам. В итоге при каждом появлении линейного рефери в кадре в Иране любителям футбола показывали не события на поле, а красоты Лондона с высоты птичьего полета. В итоге трансляция поединка превратилась в посмешище, ведь эфир прерывался более ста раз, чтобы местные мужчины не видели неприкрытых ног женщины.

В конце встречи комментаторы игры даже пошутили, не понравился ли зрителям урок географии.

Each time assistant referee Sian Massey-Ellis appeared on screen during the Tottenham and Manchester United Premier League match on Sunday, Iran’s state TV broadcasters veered their cameras.https://t.co/RXV1vnUxYe pic.twitter.com/zecvCXV5Kc

— Arab News Japan (@ArabNewsjp) April 15, 2021