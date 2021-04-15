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В Иране трансляция матча АПЛ прерывалась более 100 раз из-за ножек девушки-арбитра

В Иране трансляция матча АПЛ прерывалась более 100 раз из-за ножек девушки-арбитра
Обновлено 13:25 Сегодня Телеграф Фото: Twitter ArabNewsjp

Государственный телеканал Ирана более сотни раз прерывал трансляцию матча 31-го тура Английской премьер-лиги "Тоттенхэм" - "Манчестер Юнайтед". Все дело в том, что боковой рефери Сиан Мэсси работала на "бровке" в шортах. Об этом сообщает dailymail.

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Девушка-арбитр работала на игре в шортах до колена, и это очень не понравилось иранским цензорам. В итоге при каждом появлении линейного рефери в кадре в Иране любителям футбола показывали не события на поле, а красоты Лондона с высоты птичьего полета. В итоге трансляция поединка превратилась в посмешище, ведь эфир прерывался более ста раз, чтобы местные мужчины не видели неприкрытых ног женщины.

В конце встречи комментаторы игры даже пошутили, не понравился ли зрителям урок географии.

"Телеграф" напоминает, что в итоге МЮ добыл победу, а один из голов записал на свой счет экс-полузащитник "Шахтера".

Отметим, В 1979 году в Иране произошла исламская революция. С того времени женщины стали обязаны носить чадру или платок-хиджаб. Более того, лишь в 2019 году женщинам в Иране разрешили посещать стадионы во время матчей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинская девушка-арбитр упала после столкновения с футболистом.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 338

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Иран, ФК Тоттенхэм, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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