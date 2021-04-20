"Агробизнес" - "Динамо": где и когда смотреть полуфинал кубка Украины

В среду, 21 апреля, в Кубке Украины сезона 2020/21 состоятся полуфинальные матчи, в частности, "Агробизнес" примет "Динамо". Встреча пройдет на "Городском стадионе" Тернополя, начало поединка в 16:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Агробизнес" - "Динамо" покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, в режиме-онлайн за игрой можно следить в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что представитель Первой лиги "Агробизнес" в четвертьфинале турнира сенсационно обыграл "Шахтер", а "Динамо", в свою очередь, в напряженном поединке одолело "Колос".

Отметим, "Динамо" набрало ход и в последнем поединке на внутренней арене подопечные Мирчи Луческу переиграли "Шахтер", а теперь "Бело-синие" явно намерены положить золотые медали УПЛ, которые киевский клуб может завоевать уже в ближайшее время, в кубок.