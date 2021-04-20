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"Агробизнес" - "Динамо": где и когда смотреть полуфинал кубка Украины

"Агробизнес" - "Динамо": где и когда смотреть полуфинал кубка Украины
Обновлено 16:35 Сегодня Телеграф Фото: Facebook fcab.com.ua

В среду, 21 апреля, в Кубке Украины сезона 2020/21 состоятся полуфинальные матчи, в частности, "Агробизнес" примет "Динамо". Встреча пройдет на "Городском стадионе" Тернополя, начало поединка в 16:00 по киевскому времени. 

"Динамо" выиграло суд по футболисту на несколько миллионов евро

В прямом эфире в Украине матч "Агробизнес" - "Динамо" покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, в режиме-онлайн за игрой можно следить в сети на сервисе oll.tv (требуется подписка, - прим. ред.). 

"Телеграф" напоминает, что представитель Первой лиги "Агробизнес" в четвертьфинале турнира сенсационно обыграл "Шахтер", а "Динамо", в свою очередь, в напряженном поединке одолело "Колос".

Отметим, "Динамо" набрало ход и в последнем поединке на внутренней арене подопечные Мирчи Луческу переиграли "Шахтер", а теперь "Бело-синие" явно намерены положить золотые медали УПЛ, которые киевский клуб может завоевать уже в ближайшее время, в кубок.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Динамо (Киев), Футбол, Кубок Украины, ФК Агробизнес.
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