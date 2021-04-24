"Днепр-1" - "Минай": онлайн-трансляция матча (видео)

24 апреля поединком "Днепр-1" - "Минай" стартует субботняя программа матчей 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21. Встреча проходит в Днепре на одноименной арене, начало поединка - в 17:00 по киевскому времени. Судит игру бригада арбитров во главе с Юрием Ивановым. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция поединка.
Онлайн видеотрансляция матча "Днепр-1" - "Минай" от Football Hub.
В турнирной таблице первенства Украины "Днепр-1" (26 очков) идет восьмым, а "Минай" (18 очков) - последний.
"Телеграф" напоминает, что в 22-м туре УПЛ "Днепр-1" поделил очки с "Колосом" (1:1), а "Минай" сенсационно разобрался с "Десной". Кроме того. закарпатская команда на днях провела перенесенный матч первого тура с ФК "Львов".
Ранее "Телеграф" сообщал, что стартовая игра 23-го тура УПЛ принесла громкую сенсацию.