"Динамо" - "Ингулец": онлайн-трансляция матча (видео)

В воскресенье, 25 апреля, "Динамо" принимает "Ингулец" в рамках матча 23-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21. Встреча пройдет в Киеве на НСК "Олимпийский", начало игры - в 17:00 по местному времени. В плеере ниже доступна прямая видеотрансляция поединка.

Онлайн видеотрансляция матча "Динамо" - "Ингулец" от Football Hub:

Отметим, "Динамо" (55 очков) в случае победы над "Ингульцом" (20 очков) выиграет УПЛ, несмотря на результат матча "Александрия" - "Шахтер". А вот клубу из Петрово необходимо брать очки, чтобы сохранить прописку в элите украинского футбола.

"Телеграф" напоминает, что в прошлом туре "Динамо" обыграло "Шахтер", а "Ингулец" сыграл вничью с "Рухом". Кроме того, киевский клуб на днях пробился в финал Кубка Украины, разгромив в полуфинале перволиговый "Агробизнес".