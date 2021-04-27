"Вильярреал" - "Арсенал": букмекеры озадачили прогнозом на первый полуфинал Лиги Европы

В четверг, 29 апреля, "Вильярреал" и "Арсенал" померятся силами в первом полуфинальном поединке Лиги Европы сезона 2020/21. Накануне встречи букмекеры определили фаворита первого матча.

По мнению специалистов, небольшим фаворитом в этом противостоянии является испанский коллектив, на победу которого можно сделать ставку с коэффициентом 2,60. Успех "Пушкарей" оценивается коэффициентом 3,00, а ничья маловероятна - 3,40.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Вильярреал" - "Арсенал" (данные за 27 апреля):

Пари-Матч: (победа "Вильярреала" 2,55 - ничья 3,35 - победа "Арсенала" 2,90)

Фаворит: ( 2,60 - 3,40 -3.00)

William Hill: (2,50 - 3,20 - 2,87)

Накануне полуфинала еврокубка "Желтая субмарина" проиграла "Барселоне" (1:2) в Ла Лиге, а "Канониры" уступили "Эвертону" в АПЛ.

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал ЛЕ "Вильярреал" прошел "Динамо" (Загреб), а "Арсенал" обыграл пражскую "Спарту". Отметим, именно испанцы выбили киевское "Динамо" из Лиги Европы.