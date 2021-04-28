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"Вильярреал" - "Арсенал": онлайн полуфинала Лиги Европы

"Вильярреал" - "Арсенал": онлайн полуфинала Лиги Европы
Обновлено 18:43 Сегодня Телеграф

В четверг, 29 апреля "Вильярреал" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы сезона 2020/21 примет "Арсенал". Встреча состоится в Испании на "Эстадио-де-ла-Керамика", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию поединка, в которой оперативно буду добавлены видео лучших моментов встречи.

"Вильярреал" -:- "Арсенал"

"Эстадио-де-ла-Керамика" - Вильярреал

Полуфинал, 1-й матч

(начало в 22:00)

Накануне 1/2 финала ЛЕ "Желтая субмарина" минимально уступила "Барселоне" со счетом 1:2 в Ла Лиге, а "Пушкари" проиграли "Эвертону" в АПЛ из-за курьезного автогола вратаря.

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал Лиги Европы "Вильярреал" в четвертьфинале переиграл "Динамо" (Загреб), а "Канониры" оказались сильнее "Спарты" (Прага). Примечательно, что именно испанский коллектив выбил киевское "Динамо" из турнира

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Вильярреал" - "Арсенал" в Украине, а также рассказывал о котировках букмекеров на это противостояние.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 98

Все по теме:

Лига Европы, ФК Арсенал (Лондон), ФК Вильярреал, Футбол.
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