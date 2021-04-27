"Вильярреал" - "Арсенал": где и когда смотреть полуфинал Лиги Европы

В четверг, 29 апреля, "Вильярреал" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы сезона 2020/21 примет "Арсенал". Встреча пройдет в Испании на стадионе "Эстадио-де-ла-Керамика", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине игру "Вильярреал" - "Арсенал" покажет телеканал "Футбол 2". Кроме того, в сети за ходом поединка в режиме-live можно наблюдать на сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас сайте в онлайн-режиме будут доступны видео голов и лучших моментов встречи.

Ранее "Телеграф" рассказывал о букмекерских раскладах накануне матча "Вильярреал" - "Арсенал".

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала еврокубка "Вильярреал" переиграл "Динамо" (Загреб), а лондонцы прошли "Спарту" (Прага). Отметим, именно "Желтая субмарина" выбила "Динамо" (Киев) из Лиги Европы.