"Ман Юнайтед" - "Рома": букмекеры не сулят Фонсеке ничего хорошего

В четверг, 29 апреля, "Манчестер Юнайтед" примет "Рому" в первом полуфинальном поединке Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21. Накануне встречи букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, манкунианцы являются безоговорочными фаворитами противостояния. Успех "Красных Дьяволов" оценивается коэффициентом 1,50. В то же время победа итальянцев котируется коэффициентом 6,30, а ничья - 4,30.

Прогноз букмекеров на матч Лиги Европы "Манчестер Юнайтед" - "Рома" (данные за 27 апреля):

Пари-Матч: (победа МЮ 1,55 - ничья 4,30 - победа "Ромы" 6,30)

Фаворит: ( 1,58 - 4,25 -6.10)

William Hill: (1,55 - 4,20 - 5,80)

"Манчестер Юнайтед" после последнего матча в чемпионате Англии с "Лидсом" (0:0) фактически прекратил борьбу за победу в АПЛ. "Рома", в свою очередь, проиграла "Кальяри" (3:2) и теперь рискует остаться без ЛЧ и даже ЛЕ по итогам сезона в Серии А. По сути единственный шанс для подопечных Пауло Фонсеки пробиться в Лигу чемпионов следующего сезона - это победа в Лиге Европы 2020/21.

"Телеграф" напоминает, что на пути в полуфинал еврокубка "Красные Дьяволы" прошли "Гранаду", а "Волки" справились с "Аяксом". Отметим, именно римляне выбили "Шахтер" из Лиги Европы в этом сезоне.

Ранее "Телеграф" сообщал, что главный тренер "Ромы" Паулу Фонсека покинет команду по окончании сезона.