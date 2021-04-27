"Ман Юнайтед" - "Рома": где и когда смотреть полуфинал Лиги Европы

В четверг, 29 апреля, "Манчестер Юнайтед" в рамках первого матча 1/2 финала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет "Рому". Встреча состоится в Англии на стадионе "Олд Траффорд", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Ман Юнайтед" - "Рома" покажет телеканал "Футбол 1". Кроме того, трансляция поединка в режиме-live будет доступна на онлайн-сервисах oll.tv и megogo (требуется подписка, - прим. ред.). У нас на сайте оперативно будут доступны видео голов и лучших моментов игры.

Ранее букмекеры определили фаворита встречи в противостоянии "Манчестер Юнайтед" и "Ромы".

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала ЛЕ "Красные Дьяволы" обыграли "Гранаду", а "Волки" прошли "Аякс". Примечательно, что именно римский клуб выбил "Шахтер" из турнира в текущем сезоне.