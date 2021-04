УЕФА отреагировал на появление первой в истории футбола судьи-трансгендера (фото)

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на появление первой в истории футбола рефери трансгендера Сапир Берман.

УЕФА поддержал решение Саги (так звали Сапир до смены пола, - прим. ред.), который поменял и имя. К слову, "сапир" на иврите означает "сапфир". В федерации футбола Израиля поддержали такое решение арбитра. Кроме того, поддержка Берман пришла и от УЕФА.

"Вдохновляющая история, которая демонстрирует дух открытости футбола. Молодец, Сапир Берман, мы с тобой!" - гласит сообщение футбольного союза в twitter.

An inspirational story that highlights football's spirit of inclusiveness. Well done Sapir Berman, we're with you! https://t.co/EwndWGeSlk

Отметим, Сапир продолжит свою работу в израильской Премьер-лиге, а уже 2 мая ей доверили судить игру "Хапоэль Хайфа" - "Бейтар Иерусалим". В чемпионате Израиля Берман работает с прошлого сезона.

#BREAKING #LGBT news from #Israel: Sagi Berman, a Premier League Football referee, is transitioning from male to female and changing her name to Sapir. She will be the first transgender referee in the nation's history, Israel Football association announces @kann_news pic.twitter.com/bW63NHDG6x

