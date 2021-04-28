Гиггз не признал свою вину в деле о нападении на женщин

Известный футболист, а ныне тренер Райан Гиггз побывал на первом заседании суда по своему делу. Об этом сообщает skysports.

Гиггза обвиняют в нанесении тяжких телесных повреждений 30-летней женщине и нападении на 20-летнюю девушку во время инцидента в доме Райана в ноябре 2020 года. В ходе первого заседания суда легенда "Манчестер Юнайтед" отверг все обвинения в нанесении травм и жестоком отношении к женщине, включающем изоляцию, унижение и оскорбления. Теперь экс-футболист предстанет перед судом уже 26 мая, когда состоится второе заседание суда по его делу.

Отметим, из-за огласки в этом деле Райан был отстранен от работы в сборной Уэльса, и теперь специалист пропустит ближайший чемпионат Европы, который стартует в июне.

Ранее Гиггз выбрал лучшего среди Роналду и Месси.