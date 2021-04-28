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"Ман Юнайтед" - "Рома": онлайн полуфинала Лиги Европы

"Ман Юнайтед" - "Рома": онлайн полуфинала Лиги Европы
Обновлено 19:17 Сегодня Телеграф Фото: Twitter europaleague

В четверг, 29 апреля, "Манчестер Юнайтед" в первом полуфинале Лиги Европы сезона 2020/21 примет "Рому". Встреча состоится в Манчестере на стадионе "Олд Траффорд", начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. В этой статье оперативно будут доступны видео голов, а также лучших моментов встречи.

"Манчестер Юнайтед" -:- "Рома"

"Олд Траффорд" - Манчестер

Полуфинал, 1-й матч

(начало в 22:00)

"Манчестер Юнайтед" в своем последнем матче не сумел справиться с "Лидсом" (0:0), а вот "Рома", в свою очередь, умудрилась проиграть "Кальяри" (3:2). Более того, римляне по итогам своих выступлений в Серии А могут и вовсе остаться без еврокубков в следующем сезоне. А за место в ЛЧ "Волки" могут зацепиться фактически, только если пройдут МЮ полуфинале, а также выиграют решающий матч в турнире.

"Телеграф" напоминает, что на пути в 1/2 финала ЛЕ "Красные Дьяволы" обыграли испанскую "Гранаду", а "Волки" переиграли нидерландский "Аякс". Примечательно, что, именно римляне выбили "Шахтер" из турнира.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть полуфинал ЛЕ "Манчестер Юнайтед" - "Рома" в Украине. Кроме того, букмекеры назвали фаворита в этом противостоянии.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 197

Все по теме:

ФК Рома, Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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