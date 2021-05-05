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"Рома" - "Манчестер Юнайтед": онлайн полуфинала Лиги Европы

"Рома" - "Манчестер Юнайтед": онлайн полуфинала Лиги Европы
Обновлено 16:44 Сегодня Телеграф Фото: Instagram officialasroma

В четверг, 6 мая, "Рома" в рамках ответного полуфинала Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 примет "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет в Риме на стадионе "Олимпико", начало игры - в 22:00 по киевскому времени. "Телеграф" проведет онлайн-трансляцию поединка, в которой оперативно будут добавлены видео голов.

"Рома" -:- "Манчестер Юнайтед"

(Начало в 22:00)

Первый матч 2:6

Катастрофическое поражение "Ромы" в Манчестере не сулит абсолютного ничего хорошего "Волкам" и в домашнем поединке. Букмекеры даже не принимают ставки на выход МЮ в финал ЛЕ, считая что это дело уже решенное.

Отметим, накануне ответного полуфинала Лиги Европы "Рома" в Серии А умудрилась проиграть "Сампдории" (2:0), а МЮ только готовился к ответной встрече. Примечательно, что после поражения от "Дории" руководство римлян объявило о назначении Жозе Моуринью на пост главного тренера "Ромы". Известный португальский специалист начнет работу в Италии с нового сезона.

Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру "Рома" - "Манчестер Юнайтед" в прямом эфире в Украине.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 156

Все по теме:

ФК Рома, Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, Футбол.
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