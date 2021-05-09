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"Заря" - "Александрия": онлайн трансляция матча (Видео)

"Заря" - "Александрия": онлайн трансляция матча (Видео)
Обновлено 14:00 Сегодня Телеграф Фото: ФК Заря

В воскресенье, 9 мая, "Заря" в рамках заключительного 26-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимает "Александрию". Встреча проходит в Запорожье на "Славутич Арене", начался поединок в 14:00 по киевскому времени.

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Прямая видеотрансляция матча 26-го тура УПЛ "Заря" - "Александрия" от Football Hub: 

Луганчане досрочно завоевали бронзовые награды в УПЛ, а "Александрия" борется только лишь за 7-е место в первенстве. В прошлом туре "Заря" минимально обыграла "Днепр-1", а вот "Александрия" уступила "Колосу" в матче с судейским скандалом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" подписала бразильского форварда.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Заря, Футбол, ФК Александрия, УПЛ.
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