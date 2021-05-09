"Заря" - "Александрия": онлайн трансляция матча (Видео)

В воскресенье, 9 мая, "Заря" в рамках заключительного 26-го тура чемпионата Украины сезона 2020/21 принимает "Александрию". Встреча проходит в Запорожье на "Славутич Арене", начался поединок в 14:00 по киевскому времени.

Прямая видеотрансляция матча 26-го тура УПЛ "Заря" - "Александрия" от Football Hub:

Луганчане досрочно завоевали бронзовые награды в УПЛ, а "Александрия" борется только лишь за 7-е место в первенстве. В прошлом туре "Заря" минимально обыграла "Днепр-1", а вот "Александрия" уступила "Колосу" в матче с судейским скандалом.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Заря" подписала бразильского форварда.