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Матч "Шахтера" попал под подозрение в договорном характере (видео)

Матч "Шахтера" попал под подозрение в договорном характере (видео)
Обновлено 16:47 Сегодня Телеграф Фото: ФК Шахтер

Сразу четыре игры "Миная", в частности, встреча первого круга УПЛ 2020/21 с "Шахтером", попали под подозрение в договорном характере. Об этом сообщил журналист Михаил Спиваковский в эфире передачи "ТаТоТаке" на YouTube.

"Шахтер" показал, что происходило в подтрибунном помещении перед скандальным матчем с "Минаем" (видео)

По информации источника, за последний год у Комитета этики и честной игры УАФ возникли вопросы касательно четырех матчей "Миная", в частности, под подозрение попали две игры молодежного состава, а также два поединка против "Шахтера". 

Примечательно, что один из тренеров команды "Минай" U-21 уже отбывал наказание в Словакии за договорные матчи. Кроме того, под подозрение попала и игра "Шахтер" - "Минай", которая состоялась в декабре 2020 года. Тогда "Горняки" добыли победу со счетом 5:1.

Видеообзор матча "Шахтер" - "Минай" (05.12.2020):

"Телеграф" напоминает, что в 25-м туре чемпионата Украины футболисты "Миная" отказывались играть против "Шахтера" из-за аномальных ставок на игру. Однако после ультиматума футбольных властей закарпатский коллектив все-таки вышел на матч, который завершился разгромной победой дончан со счетом 0:4.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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