Малиновский засветился в официальном превью финала Кубка Италии (видео)

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский попал в официальный проморолик финала Кубка Италии сезона 2020/21.

На видео, которое опубликовано на официальной страничке Серии А в twitter, кадры с Русланом расположены аккурат с видеорядом с Криштиану Роналду. Таким образом, в Италии намекнули о главном противостоянии в матче.

Видео можно также посмотреть, перейдя по ссылке в twitter.

La #TIMVISIONCUP si avvicina

Fai sentire il supporto per la tua squadra #AtalantaJuve #WeAreCalcio — Lega Serie A (@SerieA) May 19, 2021

Отметим, накануне решающего матча итальянские СМИ сообщили, что Малиновским активно интересуется "Челси".

"Телеграф" напоминает, что финал Кубка Италии-2021 состоится 19 мая, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру по ТВ, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.