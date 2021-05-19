Скачать
Среда, 19.05.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС #БизнесТелеграф #ГордостьУкраины
Шевченко получил должность в Серии А
Шевченко получил должность в Серии А
Главная красотка украинского волейбола: как Елена Рудык покоряет Instagram своими фото
Главная красотка украинского волейбола: как Елена Рудык покоряет Instagram своими фото
"Аталанта" - "Ювентус": видео онлайн-трансляция финала Кубка Италии
"Аталанта" - "Ювентус": видео онлайн-трансляция финала Кубка Италии
"Пацаны выехали": Усик потребовал у промоутера Джошуа деньги (видео)
"Пацаны выехали": Усик потребовал у промоутера Джошуа деньги (видео)

Малиновский засветился в официальном превью финала Кубка Италии (видео)

Малиновский засветился в официальном превью финала Кубка Италии (видео)
17:34 Сегодня Телеграф Фото: Instagram malinovskyi_18

Украинский футболист "Аталанты" Руслан Малиновский попал в официальный проморолик финала Кубка Италии сезона 2020/21.

"Аталанта" - "Ювентус": видео онлайн-трансляция финала Кубка Италии

На видео, которое опубликовано на официальной страничке Серии А в twitter, кадры с Русланом расположены аккурат с видеорядом с Криштиану Роналду. Таким образом, в Италии намекнули о главном противостоянии в матче.

Видео можно также посмотреть, перейдя по ссылке в twitter.

Отметим, накануне решающего матча итальянские СМИ сообщили, что Малиновским активно интересуется "Челси".

"Телеграф" напоминает, что финал Кубка Италии-2021 состоится 19 мая, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру по ТВ, а также рассказывал о букмекерских раскладах накануне встречи.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
Просмотры: 279

Все по теме:

ФК Ювентус, Серия А, ФК Аталанта, Футбол, Кубок Италии.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Спасибо и до встречи": украинский тренер провел самую короткую пресс-конференцию (видео)
02 "Ювентус" не даст "Шахтеру" шансов в борьбе за звезду Серии А
03 Протеже Луческу покинул "Динамо"
04 "Ювентус" сыграет в финале Кубка Италии в новой форме (видео)
05 Луческу объяснил, почему не использует африканцев в обороне (видео)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь