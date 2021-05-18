"Аталанта" - "Ювентус": где и когда смотреть финал Кубка Италии

В среду, 19 мая, "Аталанта" и "Ювентус" проведут финальный матч Кубка Италии по футболу сезона 2020/21. Встреча состоится на стадионе "Мапеи" в Реджо-Эмилии, начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

В прямом эфире в Украине матч "Аталанта" - "Ювентус" покажет телеканал "Setanta Sports 1". Кроме того, за ходом встречи можно следить в сети на онлайн-сервисе MEGOGO (требуется подписка, - прим. ред.).

"Телеграф" напоминает, что в полуфинале турнира "Аталанта" прошла "Наполи", а "Юве" выбил "Интер". После ответного матча в Турине разгорелся скандал с участием главного тренера "Нерадзурии" Антонио Конте.

Ранее "Телеграф" сообщал, что за футболистом "Аталанты" Русланом Малиновским охотится "Челси".