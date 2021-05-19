"Аталанта" - "Ювентус": видео онлайн-трансляция финала Кубка Италии

В среду, 19 мая, "Аталанта" и "Ювентус" проведут финальный поединок Кубка Италии-2021, который состоится на стадионе "Мапеи" в Реджо-Эмилии. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени, а в плеере ниже будет доступна онлайн видеотрансляция матча.

Прямая видеотрансляция финала Кубка Италии-2021 "Аталанта" - "Ювентус" доступна на официальном YouTube-канале Серии А:

Следить за игрой также можно и по ТВ. Примечательно, что букмекеры считают именно "Аталанту", за которую играют украинцы Виктор Коваленко и Руслан Малиновский, фаворитом встречи.

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала Кубка Италии "Аталанта" выбила "Наполи", а "Ювентус" переиграл "Интер".

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" представил новую форму на сезон 2021/22, в которой впервые сыграет 19 мая против бергамесков.