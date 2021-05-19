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"Аталанта" - "Ювентус": видео онлайн-трансляция финала Кубка Италии

"Аталанта" - "Ювентус": видео онлайн-трансляция финала Кубка Италии
Обновлено 15:31 Сегодня Телеграф Фото: Twitter seriea

В среду, 19 мая, "Аталанта" и "Ювентус" проведут финальный поединок Кубка Италии-2021, который состоится на стадионе "Мапеи" в Реджо-Эмилии. Начало встречи - в 22:00 по киевскому времени, а в плеере ниже будет доступна онлайн видеотрансляция матча.

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Прямая видеотрансляция финала Кубка Италии-2021 "Аталанта" - "Ювентус" доступна на официальном YouTube-канале Серии А:

Следить за игрой также можно и по ТВ. Примечательно, что букмекеры считают именно "Аталанту", за которую играют украинцы Виктор Коваленко и Руслан Малиновский,  фаворитом встречи

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала Кубка Италии "Аталанта" выбила "Наполи", а "Ювентус" переиграл "Интер"

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Ювентус" представил новую форму на сезон 2021/22, в которой впервые сыграет 19 мая против бергамесков.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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ФК Ювентус, ФК Аталанта, Футбол, Кубок Италии.
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