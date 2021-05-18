"Аталанта" - "Ювентус": букмекеры сулят команде Малиновского победу в Кубке Италии

Уже в ближайшую среду, 19 мая, "Аталанта" и "Ювентус" на стадионе "Мапеи" в Реджо-Эмилии проведут финальный матч Кубка Италии-2021. Накануне букмекеры озвучили свой прогноз на игру.

По мнению специалистов, "Аталанта" является фаворитом в противостоянии. На успех бергамесков в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 2,65, успех "Юве" оценивается в 2,90, а ничья - в 3,45.

Прогноз букмекеров на финальный матч Кубка Италии "Аталанта" - "Ювентус" (данные за 18 мая):

Пари-Матч: (победа "Аталанты" 2,65 - ничья 3,40 - победа "Ювентуса" 2,75)

Фаворит: ( 2,53 - 3,45 - 2.90)

William Hill: (2,50 - 3,40 - 2,70)

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала КИ-2021 "Аталанта" переиграла "Наполи", а "Юве" в двухматчевой дуэли одолел "Интер". После ответного поединка, который состоялся в Турине, разгорелся большой скандал.

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