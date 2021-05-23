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Шевченко назвал состав на матч с Бахрейном

Шевченко назвал состав на матч с Бахрейном
13:05 Сегодня Телеграф Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко определился с финальной заявкой на контрольный поединок против Бахрейна. Об этом сообщает официальный сайт УАФ. 

Украина - Бахрейн: онлайн матча

Примечательно, что в состав "Желто-синих" вошли лишь два форварда - Артем Беседин и Артем Довбик. С полной заявкой сборной Украины на товарищеский матч можно ознакомиться ниже.

Матч Украина - Бахрейн состоится 23 мая в Харькове на ОСК "Металлист", начало поединка - в 21:00 по киевскому времени. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть игру в прямом эфире в Украине, а также рассказывал о котировках букмекеров на это противостояние.

"Телеграф" напоминает, что перед Евро-2020, где наша команда сыграет в группе с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией, подопечные Андрея Шевченко проведут еще две контрольных игры.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Андрей Шевченко, Сборная Украины, Футбол, Сборная Бахрейна.
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