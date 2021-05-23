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"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": букмекеры назвали фаворита финала Лиги Европы

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": букмекеры назвали фаворита финала Лиги Европы
Обновлено 17:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter manutd

Уже в среду, 26 мая, "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" проведут финальный матч Лиги Европы 2020/21. Накануне букмекеры оценили шансы команд.

По мнению специалистов, "Ман Юнайтед" является безоговорочным фаворитом встречи, на победу которого в основное время можно сделать ставку с коэффициентом 1,92. Успех "Желтой субмарины", а также ничья, маловероятны - коэффициенты 4,50 и 3,50 соответственно. Победа "Красных Дьяволов" любым способом оценивается в 1,45, а успех испанцев - в 2,90.

Прогноз букмекеров на финал Лиги Европы "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед" (данные за 23 мая):

  • Пари-Матч: (победа "Вильярреала" 4,60 - ничья 3,50 - победа "Манчестер Юнайтед" 1,92)
  • Фаворит: ( 4,50 - 3,45 - 1.92)
  • William Hill: (4,60 - 3,40 - 1,85)

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал Лиги Европы, который пройдет в польском Гданьске на арене "Энерга Гданьск", испанский коллектив разбил "Арсенал", а "Ман Юнайтед" не заметил "Рому".

Ранее "Телеграф" сообщал, кто рассудит решающий матч в ЛЕ.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Вильярреал, Футбол.
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