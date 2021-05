"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": онлайн финала Лиги Европы

В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет на арене "Энерга Гданьск" в польском городе Гданьск, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Рассудит игру бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. "Телеграф" в этой статье проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.

"Вильярреал" -:- "Манчестер Юнайтед"

(Начало - в 22:00)

