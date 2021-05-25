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"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": онлайн финала Лиги Европы

"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": онлайн финала Лиги Европы
Обновлено 10:50 Сегодня Телеграф Фото: Twitter EuropaLeague

В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет на арене "Энерга Гданьск" в польском городе Гданьск, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Рассудит игру бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. "Телеграф" в этой статье проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.

"Вильярреал" -:- "Манчестер Юнайтед"

(Начало - в 22:00)

МЮ уже в Польше:

 
 
 
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Публикация от UEFA Europa League (@europaleague)

УЕФА показал все голы команд в текущем сезоне Лиги Европы:

Еврокубковый сезон подходит к своему завершению. В Старом Свете осталось провести всего два матча - финалы ЛЧ и ЛЕ. "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" сразятся за Лигу Европы, и если для МЮ игра носит чисто трофейный характер, то для "Вильярреала" на кону существенные деньги, ведь "Желтая субмарина" по итогам первенства Испании добыла путевку только в Лигу конференций, а победа в Лиге Европы даст место команде в Лиге чемпионов. МЮ, в свою очередь, завершил АПЛ на втором месте и квалифицировался в групповой этап ЛЧ на сезон 2021/22.

В своем последнем поединке "Красные Дьяволы" обыграли "Вулверхэмптон" (1:2), а "Вильярреал" проиграл "Реалу" (2:1).

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал ЛЕ 2020/21 "Вильярреал" переиграл "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" прошел "Рому".

Ранее "Телеграф" сообщал, кто фаворит встречи, по мнению букмекеров.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Вильярреал, Футбол.
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