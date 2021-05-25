"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": онлайн финала Лиги Европы

В среду, 26 мая, состоится финал Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21 "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед". Встреча пройдет на арене "Энерга Гданьск" в польском городе Гданьск, начало поединка - в 22:00 по киевскому времени. Рассудит игру бригада арбитров во главе с французом Клеманом Тюрпеном. "Телеграф" в этой статье проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи, в которой оперативно будут добавлены видео голов и лучших моментов.
"Вильярреал" -:- "Манчестер Юнайтед"
(Начало - в 22:00)
МЮ уже в Польше:
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УЕФА показал все голы команд в текущем сезоне Лиги Европы:
Every @VillarrealCF goal in this season's competition! #UELfinal | #UEL pic.twitter.com/FaOWgHqFwr
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2021
All 18 of @ManUtd's Europa League goals this season
Best strike? #UELfinal | #UEL pic.twitter.com/c8w6FxhDnS
— UEFA Europa League (@EuropaLeague) May 24, 2021
Еврокубковый сезон подходит к своему завершению. В Старом Свете осталось провести всего два матча - финалы ЛЧ и ЛЕ. "Манчестер Юнайтед" и "Вильярреал" сразятся за Лигу Европы, и если для МЮ игра носит чисто трофейный характер, то для "Вильярреала" на кону существенные деньги, ведь "Желтая субмарина" по итогам первенства Испании добыла путевку только в Лигу конференций, а победа в Лиге Европы даст место команде в Лиге чемпионов. МЮ, в свою очередь, завершил АПЛ на втором месте и квалифицировался в групповой этап ЛЧ на сезон 2021/22.
В своем последнем поединке "Красные Дьяволы" обыграли "Вулверхэмптон" (1:2), а "Вильярреал" проиграл "Реалу" (2:1).
"Телеграф" напоминает, что на пути в финал ЛЕ 2020/21 "Вильярреал" переиграл "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" прошел "Рому".
Ранее "Телеграф" сообщал, кто фаворит встречи, по мнению букмекеров.