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Новый тренер "Шахтера" заберет с собой трех помощников из Серии А

Новый тренер "Шахтера" заберет с собой трех помощников из Серии А
Обновлено 15:42 Сегодня Телеграф Фото: Twitter goncalo_dias_17

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби определился с тренерским штабом, который будет работать вместе с ним в "Шахтере". Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в twitter.

"Шахтер" в угоду новому тренеру может подписать футболиста "Интера"

По информации источника, Де Дзерби задействует в своем тренерском штабе своих коллег по "Сассуоло" - Давиде Поссанцини, Марко Маркаттильи и Винченцо Тереза. Кроме того, сообщается, что Роберто официально возглавит донецкую команду в ближайшие сутки, а контракт итальянского наставника с "Горняками" будет действовать до конца сезона 2022/23.

"Телеграф" напоминает, что португальский тренер Луиш Каштру покинул "Шахтер" после провального сезона на внутренней арене, где дончане не выиграли ни единого турнира в кампании 2020/21.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" празднует юбилей.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Все по теме:

ФК Шахтер, Футбол, УПЛ, ФК Сассуоло, Роберто Де Дзерби.
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