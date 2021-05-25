Новый тренер "Шахтера" заберет с собой трех помощников из Серии А

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби определился с тренерским штабом, который будет работать вместе с ним в "Шахтере". Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в twitter.

Timing confirmed! Roberto #DeZerbi to #Shakhtar. He will have Possanzini, Marcattili and Teresa as collaborators. Contract until 2023 and official announce expected within tomorrow. #transfers https://t.co/BTZvzyyUv5 — Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2021

По информации источника, Де Дзерби задействует в своем тренерском штабе своих коллег по "Сассуоло" - Давиде Поссанцини, Марко Маркаттильи и Винченцо Тереза. Кроме того, сообщается, что Роберто официально возглавит донецкую команду в ближайшие сутки, а контракт итальянского наставника с "Горняками" будет действовать до конца сезона 2022/23.

"Телеграф" напоминает, что португальский тренер Луиш Каштру покинул "Шахтер" после провального сезона на внутренней арене, где дончане не выиграли ни единого турнира в кампании 2020/21.

Ранее "Телеграф" сообщал, что "Шахтер" празднует юбилей.