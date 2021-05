Новый тренер "Шахтера" заберет с собой трех помощников из Серии А

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби определился с тренерским штабом, который будет работать вместе с ним в "Шахтере". Об этом сообщает журналист Николо Скира на своей страничке в twitter.

Timing confirmed! Roberto #DeZerbi to #Shakhtar. He will have Possanzini, Marcattili and Teresa as collaborators. Contract until 2023 and official announce expected within tomorrow. #transfers https://t.co/BTZvzyyUv5

— Nicolò Schira (@NicoSchira) May 25, 2021