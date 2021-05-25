Будущего тренера "Шахтера" впервые заметили в Украине (видео)

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби, которого уже долгие месяцы сватают в главные тренеры "Шахтера", прибыл в Украину. Наставника "Сассуоло" заметили журналисты "ПРОФУТБОЛ Digital", которые засняли видеокадры с итальянцем, который, видимо, прилетел в Киев для подписания контракта с "Горняками".

На кадрах видно, что встречать Роберто приехали представители "Горняков" Карло Николини и Дарио Срна. Кроме того, за прибытием тренера наблюдала и клубная пресс-служба дончан. Все это указывает на то, что уже скоро "Шахтер" объявит о назначении Де Дзерби на пост главного тренера команды.

Ранее "Телеграф" сообщал, кого Де Дзерби возьмет в тренерский штаб донецкой команды, а также рассказывал о деталях контракта специалиста с "Горняками".

"Телеграф" напоминает, что "Шахтер" находится без главного тренера с 12 мая, когда дончане попрощались с Луишем Каштру.