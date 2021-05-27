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"Вильярреал" выиграл Лигу Европы в серии пенальти: видеообзор финала с "Ман Юнайтед"

"Вильярреал" выиграл Лигу Европы в серии пенальти: видеообзор финала с "Ман Юнайтед"
Обновлено 01:01 Сегодня Телеграф Фото: Twitter villarrealcf

В среду, 26 мая, "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" провели финальный поединок Лиги Европы УЕФА сезона 2020/21. Встреча прошла на арене "Энерга Гданьск" в городе Гданьск (Польша) и завершилась в основное время со счетом 1:1, а в серии пенальти триумфовали испанцы - 11:10. Таким образом, "Вильярреал" впервые в своей истории выиграл еврокубок, а тренер "Желтой субмарины" Унаи Эмери в четвертый раз взял Лигу Европы.

"Ман Юнайтед" владел преимуществом в первом тайме, однако открыли счет именно испанцы. На 29-й минуте поединка Жерар Морено замкнул навес партнера со штрафного, оставив не у дел Де Хеа. "Красные Дьяволы" сравняли счет в дебюте второго тайма. На 55-й минуте Эдинсон Кавани после серии рикошетов с близкого расстояния поразил ворота Рульи.

В итоге команды в основное и дополнительное время победителя не выявили, и все решила серия пенальти, в которой преуспели испанцы. В серии пенальти из 11-и ударов все игроки "Вильярреала" забили, а вот у МЮ не реализовал 11-метровый вратарь Давид Де Хеа.

"Вильярреал" 1:1 "Манчестер Юнайтед"

(11:10 по пенальти)

Голы: Жерар Морено 29' -  Эдинсон Кавани 55'

Лучшие моменты 1-го тайма:

Видео гола Кавани:

Лучшие моменты 2-го тайма:

Полный видеообзор поединка будет доступен здесь в ближайшее время.

"Телеграф" напоминает, что в 1/2 финала Лиги Европы "Вильярреал" прошел "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" по сумме двух матчей переиграл "Рому".

Напомним, финал Лиги чемпионов УЕФА сезона 2020/21 состоится в ближайшую субботу, 29 мая. Ранее "Телеграф" сообщал, где посмотреть эту игру в прямом эфире в Украине, а также сообщал о букмекерских раскладах накануне встречи.

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Михаил Корнилов
Автор: Михаил Корнилов Редактор рубрики "Спорт"
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Лига Европы, ФК Манчестер Юнайтед, ФК Вильярреал, Футбол.
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