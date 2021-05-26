"Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед": фавориты пропустили первыми (видео)

В среду, 26 мая, "Вильярреал" и "Манчестер Юнайтед" проводят финальный поединок Лиги Европы сезона 2020/21. Счет во встрече открыл испанский коллектив.

На 29-й минуте игры "Желтая субмарина" получила право на штрафной удар. Даниэль Парехо исполнил навес со стандарта, а лучший бомбардир команды Жерар Морено пробил с близкого расстояния - Давид де Хеа не выручил МЮ. Примечательно, что это взятие ворот стало первым в истории данного противостояния. Четыре матча между командами завершались со счетом 0:0.

Видео гола Жерара Морено в матче "Вильярреал" - "Манчестер Юнайтед":

Отметим, по мнению букмекеров, фаворитом встречи является "Манчестер Юнайтед".

"Телеграф" напоминает, что на пути в финал ЛЕ 2020/21 "Вильярреал" переиграл "Арсенал", а "Манчестер Юнайтед" прошел "Рому".